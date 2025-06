Riscatto e determinazione A 16 anni in terra straniera Amen s’è costruito una vita

"Ho lasciato la mia terra a 16 anni, in cerca di un futuro migliore in un paese straniero. La strada non è stata facile, ma con determinazione e il sostegno giusto, sono riuscito a costruire una nuova vita. Amen Allah Oueld Essoufi è l'emblema di come la forza di volontà possa trasformare le sfide in opportunità di rinascita. La sua storia ci ricorda che, con il supporto adeguato, anche i cammini più difficili possono condurre a un domani pieno di speranza."

Amen Allah Oueld Essoufi ha 22 anni, è originario della Tunisia. La sua è una storia di riscatto e determinazione. Ex minore non accompagnato, grazie alla propria forza di volontà e al percorso educativo intrapreso con la Fondazione Asilo Mariuccia, ha ripreso in mano la sua vita. Un esempio di integrazione e gratitudine: se supportati in modo giusto, anche le esistenze più difficili diventano storie di rinascita. "Ho lasciato la mia terra sei anni fa, con mia madre e mio fratello – racconta –. Durante il viaggio verso l’Italia, dopo nove ore in acqua, il mio unico obiettivo era arrivare. Dopo un primo periodo in Sicilia, siamo riusciti con molte difficoltà a trasferirci al Nord. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Riscatto e determinazione. A 16 anni in terra straniera. Amen s’è costruito una vita

