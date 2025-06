Riqualificazione energetica Comune incassa finanziamento da mezzo milione

scuola primaria, puntando a ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort degli spazi pubblici. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un futuro piĂą sostenibile e resiliente per la comunitĂ di Casapulla, dimostrando come investimenti mirati possano trasformare le infrastrutture e promuovere un modello di sviluppo eco-compatibile.

Il Comune di Casapulla, guidato dal sindaco Ferdinando Bosco, ha ottenuto un finanziamento di 500mila euro dal Ministero dell'Ambiente per la riqualificazione energetica di alcuni edifici pubblici. Gli interventi interesseranno la casa comunale, il centro sociale polivalente per anziani e la. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Riqualificazione energetica, Comune incassa finanziamento da mezzo milione

In questa notizia si parla di: Riqualificazione Energetica Comune Finanziamento

Riqualificazione energetica: la proroga è fino al 2027 - La riqualificazione energetica è un passo fondamentale verso un futuro sostenibile. Con la proroga delle agevolazioni fino al 2027, le spese sostenute nei prossimi due anni beneficeranno di detrazioni del 36% per la casa principale e del 30% per le seconde abitazioni, incentivando così investimenti per una migliore efficienza energetica.

#Frosinone – Scuola Campo Coni: #finanziamento di un milione di euro per l’efficientamento Più risparmio, più rispetto dell'ambiente: la | http://tg24.info | https://tg24.info/frosinone-scuola-campo-coni-finanziamento-di-un-milione-di-euro-per-lefficientamento/? Partecipa alla discussione

Il Comune di Nicosia ottiene 135.000 euro dal FOSMIT per l’acquisto di un pulmino elettrico e la riqualificazione di via San Giovanni - Il Comune di Nicosia ha ottenuto un finanziamento di 135.036,30 euro dal Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), assegnati con decreto del Dipar ... Come scrive telenicosia.it

Comune di Crotone, ottenuto un finanziamento per l’installazione di sistemi di efficientamento energetico - Il Comune di Crotone ha ottenuto, a seguito di specifica progettazione, un finanziamento di 596.157,19 euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza ... Si legge su msn.com

Frosinone – Riqualificazione energetica della scuola Campo Coni, finanziamento da 1 milione di euro - Frosinone – Più risparmio, più rispetto dell’ambiente: la scuola secondaria di I grado “Campo Coni” sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione energetica. Il Comune di Frosinone, med ... Come scrive informazione.it

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA LATTES, INVESTITI 1.200.000 EURO | 08/07/2024