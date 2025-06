Riposto riapre l’ufficio postale | servizi digitali e spazi ottimizzati per la comunità

Riposto si prepara a un nuovo inizio: l’ufficio postale di via Cavour riapre al pubblico, offrendo servizi digitali avanzati e spazi ottimizzati per la comunità. Grazie ai lavori del progetto “Polis”, questa sede diventa un punto di riferimento moderno e funzionale, pronto ad accogliere tutti i cittadini con un’offerta amministrativa più efficiente e innovativa. La rinascita dell’ufficio rappresenta un passo importante verso una pubblica amministrazione più vicina e digitale, pronta a rispondere alle esigenze di oggi e di domani.

Riapre al pubblico l’ufficio postale di Riposto, in via Cavour, dopo gli interventi nell’ambito del progetto “Polis”. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Riposto, riapre l’ufficio postale: servizi digitali e spazi ottimizzati per la comunità

In questa notizia si parla di: Riposto Riapre Ufficio Postale

Riposto, riapre al pubblico l’ufficio postale di via Cavour - Riapre al pubblico l’ufficio postale di Riposto, in via Cavour, dopo gli interventi nell’ambito del progetto “Polis”. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad ac ... Secondo gazzettinonline.it

Villadose, riapre l’ufficio postale con nuovi servizi e orari consueti - ROVIGO – L’ufficio postale di Villadose riaprirà ufficialmente domani, martedì 27 maggio, dopo il completamento dei lavori di ripristino dei danni ingenti causati dall’esplosione verificatasi nella no ... Riporta nordest24.it

Poste Italiane riapre gli uffici di Anfo e San Paolo, in partenza i lavori a Cizzago - Ristrutturazioni in provincia di Brescia nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”: certificati anagrafici, INPS e, presto, anche richieste di passaporto. Si legge su quibrescia.it

A Caniparola riapre l’Ufficio Postale