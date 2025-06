Rinnovo del Ccnl | raggiunta l’intesa fra sindacati e gestori aeroportuali

È arrivata una svolta importante nel settore aeroportuale: è stato finalmente raggiunto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, coinvolgendo circa 10.000 lavoratori. L’intesa tra sindacati e gestori aeroportuali segna un passo avanti per le condizioni di lavoro e i diritti dei dipendenti. Tuttavia, la posizione della Fit-Cisl apre scenari di confronto e possibili azioni future. È un momento cruciale che potrebbe ridefinire il settore.

Fiumicino, 6 giugno 2025 – C’è il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale d el Lavoro (CCNL) per i gestori aeroportuali, un accordo che interessa circa 10.000 lavoratori del settore. L’accordo stata raggiunta tra le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Uil Trasporti e Ugl Trasporto Aereo e le associazioni datoriali Assaeroporti e Aeroporti 2030. La Fit-Cisl, invece, ha deciso di non sottoscrivere l’accordo, annunciando la possibilità di azioni di protesta. Cosa prevede il contratto. Il nuovo contratto, valido per il triennio 2025-2027, prevede un aumento salariale di 210 euro al quarto livello e un pagamento una tantum di 1. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it