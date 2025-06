Rinascimento dell’economia Frey | La democrazia sta colando a picco abbiamo il dovere di fare qualcosa

In un mondo in rapido cambiamento, la democrazia sembra trovarsi in crisi, minacciata da sfide economiche e sociali senza precedenti. Bruno Frey, eminente economista dell’Università di Basilea, ci invita a riflettere sul declino democratico e sull’urgenza di intervenire attraverso una nuova economia politica. È tempo di riscoprire un rinascimento economico che possa salvaguardare i valori fondamentali della nostra società e garantirne un futuro sostenibile.

"La democrazia sta colando a picco in moltissimi Paesi del mondo, questo oggi è il problema più importante per il futuro dal punto di vista economico e sociale: dobbiamo fare di tutto per capire perché questo sta accadendo, dobbiamo lavorare sull'economia politica". Questo il messaggio di Bruno Frey, professore di Economia all' Università di Basilea, lanciato durante la seconda giornata della Conferenza internazionale " Renaissance in Economics. Manifesto for New Economy", evento organizzato dal Festival Nazionale dell'Economia Civile in corso ieri e oggi a Firenze. Nel suo intervento, intitolato "Soddisfazione di vita e bene comune: a che punto siamo?", Frey ha spiegato che il Manifesto del quale si sta discutendo a Firenze, già sottoscritto da 350 economisti italiani e oltre 100 accademici stranieri, "è estremamente importante perché oggi l'economia non si occupa realmente del mondo in cui viviamo".

