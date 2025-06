Rimini | debutto in Coppa Italia Serie A il 10 agosto attesa per l' avversario

Il calcio a Rimini sta per vivere un momento storico: il debutto in Coppa Italia di Serie A è previsto per domenica 10 agosto, segnando l'inizio di una nuova avventura per i biancorossi. Un appuntamento atteso che promette emozioni e sfide di alto livello, alimentando l'entusiasmo dei tifosi. La prima data sul calendario segna non solo un nuovo capitolo, ma anche la speranza di conquistare un posto di rilievo tra le grandi del calcio italiano.

C’è la prima data da fissare sul calendario. La prossima stagione per il Rimini inizierà domenica 10 agosto. Quel giorno i biancorossi debutteranno nella Coppa Italia di serie A, quella dei ’grandi’. Un altro dono portato dalla vittoria della coppa di C della scorsa stagione. Per quella domenica, infatti, è stato fissato il turno preliminare al quale parteciperanno le quattro neo promosse in B, le tre seconde classificate e, appunto, il Rimini vincitore della coppa. I biancorossi ora conoscono le date che ieri la Lega Serie A ha reso note, ma non il nome dell’avversario. Infatti, i biancorossi dovranno attendere la vincitrice dei playoff per guardare negli occhi il primo avversario della prossima stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rimini: debutto in Coppa Italia Serie A il 10 agosto, attesa per l'avversario

