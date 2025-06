Rimborsi fermi per la peronospora L’allarme di Confagricoltura | Almeno 300 le aziende associate

Ancora molte aziende agricole attendono i rimborsi per la peronospora, una grave malattia fungina che minaccia le colture di viti, patate, pomodori e rose. Con oltre 300 aziende associate, Confagricoltura lancia l’allarme: le risorse ancora ferme mettono a rischio il lavoro degli agricoltori e la produzione futura. È fondamentale agire rapidamente per garantire il sostegno necessario a riprendersi da questa emergenza.

Sono ancora molte le aziende in attesa dei rimborsi per la peronospora, la malattia fungina che colpisce varie tipologie di piante tra cui viti, patate, pomodori e rose e che può causare la caduta delle foglie, avvizzimento delle gemme e perdita di raccolto. Nel 2023 sono state varie le aziende.

