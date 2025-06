RILEGGI LIVE – Serie A 2025 26 il calendario del Napoli | si inizia in trasferta col Sassuolo Ultima al Maradona con l’Udinese

Sei pronto a vivere ogni emozione della Serie A 2025/26? Il Napoli parte in trasferta contro il Sassuolo e chiude al Maradona con l’Udinese, tra sfide emozionanti e grandi attese. Segui la nostra diretta e scopri il calendario completo delle 38 giornate, per non perderti nemmeno un momento di questa appassionante stagione!

Segui la diretta e scopri il prossimo calendario di Serie A: i dettagli. La Serie A 202526 è alle porte, di seguito la diretta dell’estrazione di tutte le 38 giornate della prossima Serie A del Napoli 1a Giornata Sassuolo-Napoli 2a GIORNATA: Napoli-Cagliari 3a GIORNATA: Fiorentina-Napoli 4a GIORNATA: Napoli-Pisa 5a GIORNATA: Milan-Napoli 6a GIORNATA: Napoli-Genoa 7a GIORNATA: Torino-Napoli 8a GIORNATA: Napoli-Inter 9a GIORNATA: Lecce-Napoli 10a GIORNATA: Napoli-Como 11a GIORNATA Bologna-Napoli 12a GIORNATA Napoli-Atalanta 13a GIORNATA Roma-Napoli 14a GIORNATA Napoli-Juventus 15a GIORNATA Udinese-Napoli 16a GIORNATA Napoli-Parma 17a GIORANTA Cremonese-Napoli 18a GIORNATA Lazio-Napoli 19a GIORNATA Napoli-Verona 20a GIORNATA Inter-Napoli 21a GIORNATA Napoli-Sassuolo 22a GIORNATA Juvenuts-Napoli 23a GIORNATA Napoli-Fiorentina 24a GIORNATA Genoa-Napoli 25a GIORNATA Napoli-Roma 26a GIORNATA Atalanta-Napoli 27a GIORNATA Verona-Napoli 28a GIORNATA Napoli-Torino 29a GIORNATA Napoli-Lecce 30a GIORNATA Cagliari-Napoli 31a GIORNATA Napoli-Milan 32a GIORNATA Parma-Napoli 33a GIORNATA Napoli-Lazio 34a GIORNATA Napoli-Cremonese 35a GIORNATA Como-Napoli 36a GIORNATA Napoli-Bologna 37a GIORNATA Pisa-Napoli 38 GIORNATA Napoli-Udinese . 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - RILEGGI LIVE – Serie A 2025/26, il calendario del Napoli: si inizia in trasferta col Sassuolo. Ultima al Maradona con l’Udinese

In questa notizia si parla di: Napoli Serie Calendario Sassuolo

Serie A, oggi gli orari per le ultime giornate: e in caso di spareggio Napoli Inter spunta una data - Oggi la Lega Serie A rivelerà gli orari delle ultime giornate, con una possibile simultaneità delle partite per il gran finale.

SERIE A 2025-2026 I Alla prima giornata il Napoli campione d'Italia in casa del Sassuolo. Il derby d'Italia, Juventus-Inter, andrà in scena già alla terza giornata IL CALENDARIO #ANSA Partecipa alla discussione

Serie A 25-26: il #Napoli inizia la difesa del titolo contro il #Sassuolo https://napolinetwork.com/news/57564106246/nasce-la-serie-a-2025-2026-ecco-il-calendario-del-torneo?et… Partecipa alla discussione

Sorteggio calendario Serie A 2025/2026, diretta: Napoli, esordio a Sassuolo. Juventus-Inter alla 3a giornata, Lazio-Roma alla 4a - Tutto pronto per il sorteggio del calendario della Serie A 2025/26, in programma al Teatro Regio di Parma. La prima delle 38 giornate di campionato si giocherà ... ilmessaggero.it scrive

Calendario Serie A 2025-2026, subito Sassuolo-Napoli e Inter-Torino - Calendario Serie A 2025-2026: la prima sfida per il Napoli campione d’Italia, nel campionato di serie A 2025-2026, sarà in trasferta a Sassuolo. L’Inter, che è giunta seconda per un punto, esordirà in ... Lo riporta msn.com

Calendario Serie A 2025-26: al via il 24 agosto con Sassuolo-Napoli. Primo big match alla terza giornata. Derby di Roma alla quarta - Il campionato di Serie A 2025-26 inizierà nel weekend del 23-24 agosto 2025 e si concluderà il 24 maggio 2026. Atalanta-Pisa, Cagliari-Fiorentina, Como-Lazio, Genoa-Lecce, Inter-Torino, Juventus-Parma ... Secondo tg.la7.it