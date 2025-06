Riforma pasticciata Medici e pediatri diventano ’dipendenti’ Ecco le nuove regole

La riforma della medicina generale sta rivoluzionando il settore: medici di famiglia e pediatri passeranno da un rapporto convenzionale a una posizione di dipendenza, un cambiamento che promette nuove sfide e opportunità. La prima bozza, elaborata dalle Regioni, prevede un graduale abbandono del modello attuale, lasciando spazio a un sistema più strutturato e regolamentato. Ma cosa comporterà questa trasformazione per professionisti e cittadini? Scopriamolo insieme.

Siena, 6 giugno 2025 – La riforma della medicina generale è alle porte: il prossimo scenario vedrà i medici di famiglia e pediatri di libera scelta passare dal rapporto convenzionale (con Asl) alle dipendenze. La prima bozza, preparata dalle Regioni, stabilisce che l'attuale modello convenzionale andrà 'ad esaurimento', mantenendosi solo per chi è già in servizio e fino al pensionamento, salvo opzione per il passaggio alla dipendenza. I nuovi medici entreranno invece direttamente negli organici del Servizio sanitario nazionale. La riforma stabilisce che i medici e i pediatri di assistenza primaria, una volta dipendenti, saranno 'inquadrati nel ruolo sanitario della dirigenza medica', lo stesso degli ospedalieri.