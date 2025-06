Riforma autonomia differenziata Augusto Barbera | Pessima sgangherata Una Nazione deve avere una scuola nazionale

La riforma sull'autonomia differenziata, definita da Augusto Barbera, presidente emerito della Corte Costituzionale, una proposta "sgangherata", solleva profonde preoccupazioni sulla coesione nazionale. La sua analisi franca e senza mezzi termini sottolinea i rischi di un sistema scolastico e amministrativo frammentato, che potrebbe minare l'unità del Paese. Ora che non ricopre più quel ruolo, Barbera ci invita a riflettere sul futuro dell’Italia, affinché prevalga l’interesse comune.

L’autonomia sgangherata. “Ora che non sono più presidente della Corte Costituzionale lo posso dire: quella sull’autonomia differenziata era una riforma sgangherata”. Non usa mezzi termini nel rispondere al nostro quesito il professor Augusto Barbera, Presidente emerito della Corte Costituzionale. Quella stessa Corte che a dicembre 2024, quando Barbera ne era il Presidente (dal 2015), ha emesso la sentenza n. 192 con cui fu dichiarata illegittima, la Riforma Calderoli perché contrastante con la Costituzione. Barbera, già molto apprezzato docente di diritto costituzionale presso gli atenei di Catania e Bologna, già parlamentare e pure ministro dei Rapporti con il Parlamento nel governo Ciampi, ha tenuto una bella lezione di diritto costituzionale dal titolo “ Dalla Costituente alla Costituzione ” nell’ambito della diciassettesima edizione della “Lezione annuale Ermanno Gorrieri ” celebrata a Modena nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

