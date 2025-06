rifiuti abbandoni e illeciti operazione della finanza denunciate tre persone

Le operazioni della Guardia di Finanza di Pisa, Pontedera e San Miniato hanno scoperto 21 tonnellate di rifiuti abbandonati, sequestrato due aree e denunciato tre persone. Un impegno concreto contro l'illegalitĂ ambientale, che sottolinea l'importanza di tutela e rispetto del territorio. Questi interventi dimostrano come la lotta agli illeciti sia fondamentale per preservare il nostro ambiente e garantire un futuro sostenibile, rafforzando la fiducia nelle istituzioni.

PROVINCIA Ventuno tonnellate di rifiuti in stato di abbandono, due aree sottoposte a sequestro, tre persone denunciate. E’ questo il risultato di alcune operazioni della guardia di finanza del gruppo di Pisa e delle compagnie di Pontedera e San Miniato che, nel corso dei servizi di controllo economico del territorio, hanno individuato aree adibite a discariche incontrollate di rifiuti nei comuni di Pisa, Ponsacco e San Miniato. A Pisa, all’interno di un’area privata, sono stati trovati abbandonati in modo incontrollato e sparsi sul terreno cumuli di rifiuti da demolizione e costruzione: calcinacci, mattoni, sanitari in ceramica e pneumatici fuori uso, per un volume complessivo stimato in circa 70 metri cubi. 🔗 Leggi su Lanazione.it