Rifiuti abbandonati per strada e non differenziati | pugno duro contro condomini e ristorante

Una lotta decisa contro l’inciviltà si fa strada nel nostro territorio: montagne di rifiuti abbandonati davanti a condomini e attività commerciali hanno spinto il Comune a prendere provvedimenti drastici. Con tre ordinanze mirate, il settore ambiente si impegna a ripristinare la bellezza e la pulizia urbana, dimostrando che il rispetto per l’ambiente è una priorità condivisa. È arrivato il momento di fare la differenza e restituire decoro alla nostra città.

Montagne di rifiuti abbandonati dinnanzi ai condomini e ad una attività commerciale, scatta il pugno duro del Comune. Con tre distinti provvedimenti il dirigente del settore ambiente ha infatti provveduto a chiedere l'emissioni di altrettante ordinanze per chiedere la bonifica di alcune aree. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Rifiuti abbandonati per strada e non differenziati: pugno duro contro condomini e ristorante

