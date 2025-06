Rienzo Azzi | cinque anni di stabilità e concretezza

Dopo cinque anni di stabilità e impegno, Rienzo Azzi si prepara al ballottaggio con una proposta chiara: rilanciare Saronno attraverso concretezza, partecipazione e buon senso. Con un progetto che responsabilizza e coinvolge tutti, Azzi punta a risolvere i problemi della città, a partire dal traffico, con strategie innovative come nuovi parcheggi e molto altro. È il momento di fare il passo decisivo per un futuro migliore.

"Cinque anni di stabilità, concretezza e partecipazione per far ripartire Saronno": è questo l’impegno che Rienzo Azzi, candidato sindaco del centrodestra unito, rilancia ai cittadini in vista del ballottaggio. "Spero – scrive – di aver trasmesso la mia idea di città: una visione concreta, fondata su buon senso e spirito liberale, che responsabilizzi e coinvolga tutti". Tra i temi prioritari il traffico, "da affrontare con nuovi parcheggi e una viabilità più fluida", il commercio "da rilanciare con il supporto di Ascom", la cultura e il sociale "grazie alla collaborazione con associazioni e una fondazione di partecipazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rienzo Azzi: cinque anni di stabilità e concretezza

