Ricorso Harvard contro stop a stranieri

L'Università di Harvard si è opposta con decisione al divieto di ingresso agli studenti internazionali imposto dall'amministrazione Trump, definendolo una mossa di ritorsione e discriminazione. La causa, supportata da una giudice federale che ha accolto il ricorso, rappresenta un importante punto di svolta nella battaglia per i diritti degli studenti stranieri negli Stati Uniti. Questa vittoria potrebbe segnare un passo fondamentale nella lotta contro le politiche restrittive e ingiuste.

8.12 L'Università di Harvard ha contestato in tribunale il divieto imposto dal presidente Trump all'ingresso di nuovi studenti internazionali negli Usa. "Questo non è il primo tentativo del governo di creare una spaccatura tra Harvard e i suoi studenti internazionali", scrive l'ateneo nella sua causa, denunciando una "campagna di ritorsione concertata e in continua crescita". Una giudice federale ha accolto il ricorso: bloccato l'ordine con cui Trump vietava immediatamente e per 6 mesi il rilascio di nuovi visti per studio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

