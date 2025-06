Richiesta accertamento sanitario docenti e ATA | le nuove funzionalità scarica verbale e blocco nuova domanda MESSAGGIO Inps

Se sei un docente o un operatore ATA, conoscere le ultime novità sulla richiesta di accertamento sanitario è fondamentale per garantire una procedura più semplice e rapida. L’Inps, con il messaggio n. 1771 del 5 giugno 2025, introduce funzionalità innovative come “scarica verbale” e il blocco della nuova domanda, migliorando l’efficienza delle pratiche. Scopriamo insieme come queste novità cambieranno il tuo modo di operare e semplificheranno il processo.

L’Inps ha comunicato, con il messaggio n. 1771 del 5 giugno 2025, l’introduzione di un aggiornamento alla procedura “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici”, per semplificare e velocizzare l’operatività delle amministrazioni e degli enti datori di lavoro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

