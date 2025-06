Riceve l' avviso di sfratto si cosparge di benzina e con un coltello ferisce un carabiniere

Una scena da brivido si è consumata questa mattina a Jesi, dove un anziano di 80 anni, dopo aver ricevuto un avviso di sfratto, ha reagito in modo drammatico. Cospargendosi di benzina e armato di coltello, si è barricato in casa minacciando l’incolumità di tutti. La sua vicenda mette in luce le complesse tensioni che possono sfociare in situazioni di estrema emergenza, rivelando un grido d’aiuto silenzioso e urgente.

JESI - Momenti di terrore quelli vissuti questa mattina a Jesi: un uomo di 80 anni in passato titolare di una agenzia immobiliare si è barricato in casa in via Gramsci cospargendosi di benzina.

