Un episodio inquietante scuote Jesi: un uomo di 79 anni, afflitto da problemi passati legati al suo lavoro e alle tensioni con la legge, si è barricata in casa, scagliandosi contro le forze dell'ordine. La scena drammatica di benzina e coltello ha messo in allarme tutta la comunità, evidenziando il fragore tra fragilità e violenza. Scopriamo come si è conclusa questa notte di paura e tensione.

JESI - Momenti di terrore quelli vissuti questa mattina a Jesi: un uomo di 79 anni in passato titolare di una agenzia immobiliare si è barricato in casa in via Gramsci cospargendosi di. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Riceve l'avviso di sfratto, si cosparge di benzina e con un coltello ferisce un carabiniere FOTO VIDEO

