Ricercato viaggia su di un treno senza biglietto Arrestato dalla polfer

Un giovane egiziano di 19 anni, ricercato e senza biglietto, è stato catturato dalla polfer di Fabriano. L’arresto, che ha portato alla scoperta di un ordine di carcerazione di oltre due anni, testimonia l’efficacia delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e rispetto delle leggi. La vicenda si chiude con la consegna del ragazzo alle autorità competenti, dimostrando come il rispetto delle norme sia fondamentale per la convivenza civile.

FABRIANO – Gli agenti della polizia ferroviaria di Fabriano hanno arrestato un 19enne, cittadino egiziano, egiziano su cui pendeva un ordine di carcerazione pari a 2 anni, 5 mesi e 28 giorni. Il provvedimento è stato emesso dalla procura della Repubblica del Tribunale di Milano per il reato di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Ricercato viaggia su di un treno senza biglietto. Arrestato dalla polfer

