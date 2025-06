Riccione capitale del Bridge | sette giorni di grandi sfide per il Festival Over 64

sport più eleganti e strategici. Riccione, capitale indiscussa del bridge over 64, accoglie appassionati provenienti da tutta Italia per sette giorni di sfide avvincenti, incontri stimolanti e momenti di convivialità. Un evento unico che unisce generazioni, tesori di saggezza e passione in un contesto festoso e coinvolgente. La manifestazione si conclude domenica 8 giugno, regalando emozioni indimenticabili a tutti gli amanti di questo affascinante gioco.

Fino a domenica, 8 giugno, si svolgono al Palazzo del Turismo di Riccione i Campionati nazionali Over 64 organizzati dalla Federazione Italiana Gioco Bridge (Figb). Una manifestazione che non è solo competizione, ma anche una celebrazione di esperienza, socialità e profondo amore per uno degli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Riccione capitale del Bridge: sette giorni di grandi sfide per il Festival Over 64

In questa notizia si parla di: Riccione Bridge Over Capitale

Riccione capitale del Bridge: sette giorni di grandi sfide per il Festival Over 64 - Fino a domenica 8 giugno si svolgono al Palazzo del Turismo di Riccione i Campionati nazionali Over 64 organizzati dalla Federazione Italiana Gioco Bridge (Figb). Una manifestazione che non è solo com ... Si legge su chiamamicitta.it

RICCIONE È LA VERA CAPITALE DELLA BICICLETTA - Riccione si conferma meta privilegiata per gli amanti della bicicletta. Sono sempre di più i cicloturisti, i professionisti le realtà sportive – a partire dalla nazionale ciclismo – che scelgono ... Lo riporta inbici.net

Rimini, Italy 2022 at 2000 years old bridge, The Bridge of Tiberius