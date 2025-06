Ric Flair | Ho un cancro alla pelle in settimana inizio le cure

Il mondo del wrestling è in apprensione per Jim Ross, che ha recentemente scoperto di avere un tumore al colon. Dopo aver già affrontato con coraggio un cancro alla pelle, la sua forza e determinazione sono un esempio per tutti. Tuttavia, tra i messaggi di sostegno, una nota stonata arriva da Ric Flair, che su X ha lasciato una frase controversa, poi rimossa, lasciando aperti molti interrogativi sulla sua vera intenzione.

Nei giorni scorsi, il mondo del wrestling si è stretto intorno a Jim Ross: l’iconico commentatore ha infatti annunciato che gli è stato diagnosticato un tumore al colon. Una pessima notizia, dopo che negli anni scorsi ha dovuto curare un cancro alla pelle. Ma nel coro di messaggi di conforto e supporto, una voce ha stonato: quella di Ric Flair, che su X ha dichiarato, in un tweet poi cancellato, che JR sarebbe stato solo alla ricerca di attenzioni. Attaccato dai fan per il messaggio poco sensibile, il Nature Boy ha poi sperimentato cosa significhi il karma. Seconda diagnosi in tre anni. In un’intervista rilasciata a People, infatti, Ric Flair ha dichiarato di aver ricevuto, per la seconda volta in tre anni, una diagnosi di tumore alla pelle. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Ric Flair: “Ho un cancro alla pelle, in settimana inizio le cure”

In questa notizia si parla di: Flair Cancro Pelle Settimana

Oroscopo settimanale: Acquario smarrito, Capricorno in crisi, Gemelli fortunato, Scorpione cambia pelle. Cancro? Tutelati - L'oroscopo della settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 maggio 2025. Settimana all'insegna della riflessione, ma anche della concretezza. Il cielo ci spinge a interrogarsi su pensieri ... leggo.it scrive

Cancro : Oroscopo della Settimana - Cari Cancro, questa settimana le stelle hanno preparato per voi un viaggio emozionante. La Luna Piena in Scorpione del 12 maggio vi invita a esplorare le profondità delle vostre emozioni ... Segnala msn.com

Oroscopo settimanale: Acquario smarrito, Capricorno in crisi, Gemelli fortunato, Scorpione cambia pelle. Cancro? Tutelati - Settimana impegnativa, la voglia di fare non manca. Sul lavoro si possono ottenere grandi soddisfazioni. Le stelle ti invitano ad essere un po' più morbido/a in amore: essere diretti è un pregio ... Lo riporta leggo.it

Questa Porsche 911 Dakar ha appena realizzato un profitto di 100.000 dollari in 909 miglia: ecco ...