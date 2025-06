Riarmo quella promessa che manda in tilt Meloni

Alla Festa della Verità, Meloni incanta con uno spettacolo di parole, ma resta lontana dalla soluzione dei veri problemi dell’Italia. La sua promessa di riarmo, ostentata come risposta immediata, rischia di essere solo un’illusione che trasmette più confusione che concretezza. È il momento di andare oltre le chiacchiere e guardare in faccia le sfide reali del Paese, perché solo così si può costruire un futuro di vera stabilità e progresso.

Alla festa della Verità la premier regala ai presenti un classico show ma senza mai addentrarsi nella sostanza dei problemi. C’è «l’Italia che non è ruota di scorta né della . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Riarmo, quella promessa che manda in tilt Meloni

In questa notizia si parla di: Riarmo Promessa Manda Tilt

Riarmo, i giallorosa in tilt sulla mozione dei 5Stelle. La Lega? Astenuta - I fu giallorosa si spaccano sulle armi, ancora. Proprio a un soffio dal corteo di sabato del Movimento contro il piano di riarmo europeo, a Roma, dove non a caso Elly Schlein non sa ancora se andare. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Ursula e il riarmo da 800 miliardi mandano in tilt il Pd: rischio scissione. E il campo largo diventa campo santo - L'altro vicepremier, Matteo Salvini, ha organizzato per l'8-9 marzo i gazebo della Lega per chiedere non solo la pace fiscale (rottamazione) ma anche in Ucraina e soprattutto contro il riarmo ... Lo riporta affaritaliani.it

Riarmo, la tregua nel centrodestra è finita. Tajani contro Salvini: “Basta sfasciacarrozze” - Infine la promessa, anche un po’ minacciosa ... Non servono né maxi-investimenti per comprare munizioni, né un piano per il riarmo nato già morto». Quindi, l’ultimo affondo: «La ... Riporta repubblica.it