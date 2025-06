Riapre via Santa Maria del Colle chiusa dalla frana di marzo

Finalmente concluse le verifiche e messo in sicurezza il tratto, via Santa Maria del Colle torna a riaprire al traffico, portando sollievo e speranza ai cittadini di Jesi. Dopo mesi di attese e interventi, questa riapertura rappresenta un passo avanti importante per la viabilità locale e la ripresa delle attività quotidiane. È un segnale di resilienza e di fiducia nel futuro della comunità .

JESI - Via Santa Maria del Colle sarà parzialmente riaperta al traffico. A causa di una frana, provocata dal maltempo dello scorso marzo infatti, la circolazione veicolare era stata interdetta per effettuare le verifiche geologiche sull'effettiva gravità della situazione. Ebbene, ora che sono.

