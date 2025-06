riapre la foresteria di montovolo i custodi accolgono i camminanti

Con entusiasmo rinnovato, la foresteria di Montovolo apre le sue porte per accogliere con calore e semplicità tutti i camminanti desiderosi di vivere un’esperienza autentica in montagna. I custodi Graziella e Stefano, volontari appassionati, sono pronti a rendere ogni soggiorno speciale, condividendo il valore di un rifugio che è anche casa lontano da casa. Vieni a scoprire questa oasi di pace e autenticità, perché ogni passo verso Montovolo può diventare un ricordo indimenticabile.

Riapre domani, per la stagione estiva, la foresteria di Montovolo. Per il quarto anno consecutivo saranno i due custodi volontari, Graziella e Stefano, a curare le prenotazioni e l’accoglienza. "L’idea di aprire la foresteria – racconta Stefano – è nata per caso. Io e mia moglie siamo sempre stati legati a Montovolo, abbiamo percorso il cammino di Santiago e ci sembra utile mettere un po’ del nostro tempo a disposizione di altri camminanti. Abbiamo parlato con l’amministrazione ed eccoci qui. Siamo di Casalecchio, ma nel periodo di apertura alloggiamo in foresteria, insieme agli ospiti". La struttura sarà aperta nel fine settimana durante la stagione estiva e tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it