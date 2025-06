Rhove ricomincia dai bambini del Senegal con Avion | il cambio di passo dopo le polemiche con colleghi e pubblico

Dopo le controversie, Rhove torna in grande stile con "Avion", un brano che segna un nuovo capitolo nel suo percorso artistico. La collaborazione con La Maison Des Enfants, centro di accoglienza per bambini in Senegal, testimonia il suo impegno sociale e una volontà di fare la differenza. Un cambio di passo che unisce musica e solidarietà , lasciando il passato alle spalle e guardando avanti con speranza e determinazione. Continua a leggere.

