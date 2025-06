Revet intimidazioni La Cgil | Vie legali

La Cgil si schiera con fermezza contro le intimidazioni rivolte ai propri Rsu, adottando azioni legali per difendere il rispetto e la dignità di chi rappresenta i lavoratori. La decisione mira a fare luce su comportamenti inaccettabili che minano la pacifica convivenza sindacale, in un momento di grande tensione come quello di Revet. Questa scelta segna un passo importante nella tutela dei diritti e nel ristabilire un clima di collaborazione e rispetto reciproco.

La Cgil ha deciso di procedere legalmente: "a tutela dei nostri Rsu affinché possa essere fatta giustizia, e per smascherare una volta per tutte chi si comporta minando il rispetto personale e la pacifica convivenza che dovrebbe essere alla base di ogni tipo di rapporto umano, lavorativo e sindacale". Ci sono ancora nervi tesi In Revet per "quanto sta avvenendo ormai da mesi – spiega una nota del sindacato – nei confronti dei nostri Rsu Filctem Cgil della Revet di Pontedera Francesco Grassi e Rino Campobassi". In particolare Campobassi, ricordiamo, nel maggio scorso, trovò una micro bomboletta contenente Co2 all’interno delle sue scarpe da lavoro negli spogliatoi aziendali: "una intimidazione", sottolineò la Cgil. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Revet, intimidazioni. La Cgil: "Vie legali"

