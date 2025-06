Retegui Juventus non solo il Milan | i bianconeri non mollano il bomber dell’Atalanta! Cosa può succedere nelle prossime settimane

Il mercato si infiamma e le sorprese sono dietro l’angolo: Juventus e Milan si contendono Mateo Retegui, il bomber dell’Atalanta che rischia di cambiare maglia. La sfida tra i grandi club italiani si fa sempre più accesa, con la Vecchia Signora pronta a sfoderare le sue mosse nelle prossime settimane. Ma quali sono le probabilità di vedere il centravanti in bianconero? Scopriamolo insieme.

Retegui Juventus, i bianconeri non mollano il bomber. Novità sul futuro del centravanti della Nazionale italiana. Come rivelato da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, in casa Atalanta non ci sono incedibili: dipenderà tutto dalle offerte, anche per il futuro di Mateo Retegui. Sul capocannoniere dell'ultima Serie A non c'è solo il Milan. La Juventus, riferisce il giornalista, dovrà fare un paio di operazioni in attacco senza allungare troppo i tempi, considerato che con il Mondiale per Club in arrivo bisognerà « prendere decisioni rapide e competitive. Nella ristretta lista dei candidati c'è anche Retegui».

