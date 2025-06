Retegui in una big italiana | Juve anticipata

Mateo Retegui, talento italo-argentino di grande carisma, si sta affermando con forza nel panorama calcistico italiano. Dopo aver brillato in questa stagione e conquistato il cuore dei tifosi azzurri sotto la guida di Spalletti, il suo futuro potrebbe essere in bilico. La sua prossima destinazione potrebbe essere una delle big del nostro campionato, con l’Atalanta pronta a rivoluzionare la rosa. Scopriamo insieme i dettagli di questa possibile operazione.

L’attaccante italo-argentino sarà protagonista con l’Italia di Spalletti, ma è finito nel mirino di una big del nostro campionato: ecco i dettagli L’ Atalanta rivoluzionerà la rosa nel prossimo calciomercato e fra i partenti sembra esserci Mateo Retegui. L’attaccante italoargentino in questa stagione si è messo in mostra con prestazioni importanti e spera di poter chiudere l’anno nel migliore dei modi con la maglia azzurra prima di un breve riposo per ricaricare le pile in vista del prossimo campionato. E la prima giornata potrebbe non essere disputata con la maglia della Dea. (Lapresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Retegui in una big italiana: Juve anticipata

