Restare partire tornare il Festival della Restanza e della Tornanza

Nel cuore dell’Appennino centrale, il Festival della Restanza e della Tornanza si propone come un vivace palcoscenico per riflettere sulle sfide e le opportunità delle aree interne. Un evento che unisce generazioni e discipline, invitando a confrontarsi sul senso di restare, partire e tornare in un territorio che guarda al futuro. Un’occasione unica per riscoprire il valore della comunità e dell’identità locale, perché solo così possiamo costruire un domani sostenibile e inclusivo.

Roma, 6 giu. (askanews) – Un evento unico, intergenerazionale e multidisciplinare, pensato per riflettere sulle sfide e sulle opportunità delle aree interne dell’Appennino centrale. Colli del Tronto ospiterà il primo Festival della Restanza e della Tornanza, dal titolo Restare, Partire, Tornare. I giovani di fronte al terremoto demografico, iniziativa che nasce come spazio di confronto tra chi resta, chi torna e chi desidera contribuire a costruire un futuro possibile per i territori dell’entroterra del Centro Italia. Il Festival, infatti, intende valorizzare il protagonismo delle giovani generazioni nel rilanciare la centralità delle aree montane, collinari e costiere in una logica integrata di sviluppo sostenibile, solidarietà tra territori e innovazione; il cuore del progetto è la narrazione e l’attivazione della “restanza”, come scelta consapevole e coraggiosa, e della “tornanza”, come ritorno generativo e trasformativo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

