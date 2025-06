Resina sulla circonvallazione | traffico in tilt e due cadute Caccia al camion responsabile

Venerdì mattina a Treviglio, il traffico sulla circonvallazione esterna si è paralizzato a causa di uno sversamento di resina da un camion in transito. La sostanza ha reso l'asfalto scivoloso, provocando due cadute con ferite lievi e un intervento d'emergenza per un uomo di 62 anni. La caccia al responsabile prosegue: chi ha causato questa emergenza deve rispondere delle sue azioni, perché la sicurezza di tutti viene prima di tutto.

Treviglio. Traffico bloccato venerdì mattina (6 giugno) lungo la circonvallazione esterna di Treviglio, dove intorno alle 9 è stato segnalato lo sversamento di una sostanza resinosa da parte di un mezzo in transito. A causa della presenza del liquido sull'asfalto si sono verificate almeno due cadute, entrambe con lesioni lievi. Nel primo caso è rimasto coinvolto un 62enne, soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo per accertamenti. I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri, che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza e accertato la natura oleosa della sostanza. Subito dopo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi.

