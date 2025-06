Repubblica – L’Inter ha fatto tentativo per Mourinho si del portoghese ma…

Un intreccio di passione e strategia che avrebbe potuto rivoluzionare il calcio italiano. Repubblica svela un clamoroso tentativo dell’Inter di riabbracciare José Mourinho, con il tecnico portoghese pronto a tornare, ma i dettagli burocratici hanno frenato questa ambiziosa operazione. La domanda ora è: cosa avrebbe potuto cambiare nel destino delle due grandi squadre se l’affare fosse andato in porto?

Quanto riportato da Repubblica nel corso delle ultime ore ha del clamoroso. L’ Inter, una volta avuta l’assoluta consapevolezza dell’addio di Simone Inzaghi, avrebbe fatto un tentativo per riportare sulla propria panchina Jose Mourinho. Il tecnico portoghese avrebbe a quel punto mostrato anche totale apertura all’offerta, salvo poi rimanere impigliato in cavilli burocratici. Cosa è successo. L’Inter e Mourinho si volevano a vicenda, pronti a cominciare un nuovo capitolo dal dolce ricordo che le unisce, proprio quello dove Inzaghi non è riuscito. L’ Inter aveva però fretta di dove trovare una nuova guida in vista dell’imminente partenza del Mondiale per Club, e non poteva permettersi di aspettare che Mourinho risolvesse la questione relativa alle clausole che lo legano al Fenerbache, tra l’altro molto onerose. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

