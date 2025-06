Report Logistica | i protagonisti dell’innovazione per la logistica industriale

Nel cuore di un mondo in rapido cambiamento, la logistica industriale si rivela il motore invisibile della crescita e dell’innovazione del nostro Paese. Protagonisti di questa rivoluzione sono aziende che, con visione e determinazione, coniugano tecnologia all’avanguardia, sostenibilità e competenza, contribuendo a rafforzare il Made in Italy sui mercati globali. Scopriamo insieme le storie di resilienza e successo che stanno scrivendo il futuro della logistica italiana.

In un contesto globale di estrema incertezza abbiamo individuato le realtà che contribuiscono in modo sostanziale alla competitività del Paese. Esempi concreti di resilienza. Un Made in Italy di eccellenza che ha trainato l’export verso mercati strategici senza mai trascurare la sostenibilità ambientale e l’efficientamento energetico. Interventi autorevoli di aziende che investono in nuove tecnologie, ma nel contempo valorizzano le risorse umane, come: AEM Logistica, Software Link, Autotrasporti Ferrario, LTE Lift Truck Equipment, Siemens, Olivero, A & D, Evo Consulenza Integrata, Beghelli, Eit Manifacturing South, Magis, B2C Logistic Center, Med link, Comau Group, Move It Spedizioni, Diellesped, TRN Imballaggi, Brt-Fermopoint, Carioni Spedizioni Internazionali, Gruppo Zuegg, SoGeMa, Piaggio, Zanetti Solution, GS Industry, U-Power, DHL. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - «Report Logistica»: i protagonisti dell’innovazione per la logistica industriale

