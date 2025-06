Replica La Promessa in streaming puntata 6 giugno 2025 | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento di oggi, venerdì 6 giugno 2025, con la soap spagnola "La Promessa". La puntata di oggi rivelerà nuovi colpi di scena, tra gelosie e intrighi tra i personaggi. Se ti sei perso qualche episodio o vuoi rivedere le emozioni della serie, il video Mediaset in streaming è a portata di click. Riscopri le avventure dei tuoi protagonisti preferiti e lasciati coinvolgere ancora una volta!

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 6 giugno 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Martina continua a provare gelosia nei confronti di Curro e Julia; Petra origlia una conversazione tra Simona e Romulo su di lei. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 6 giugno 2025 | Video Mediaset

