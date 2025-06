Replica La forza di una donna in streaming puntata del 6 giugno | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento di oggi, venerdì 6 giugno, con la soap turca "La forza di una donna" (Kad?n). Nella puntata odierna, tra emozioni e colpi di scena, Bahar riscopre un simbolo prezioso del suo passato d’amore, mentre l’attesa delle nozze di Yeliz si fa sempre più intensa. Rivedi la puntata completa in streaming su Video Mediaset e lasciati coinvolgere da questa storia di passione e resilienza.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 6 giugno – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna per le nozze di Yeliz, Bahar recupera dal fondo di una scatola il vestito che Sarp le aveva regalato, un tesoro che conserva con cura in memoria del suo grande amore. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming.

