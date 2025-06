Renzi | Calenda? Contento di collaborare con Azione Governo faccia di più di meno è impossibile

Renzi e Calenda esprimono soddisfazione per la collaborazione tra Italia Viva, Azione, Più Europa e Sinistra per sostenere Israele in un momento cruciale. La loro convinzione è che il governo italiano possa fare di più, perché “di meno è impossibile”. Se, oltre a questo, si riuscirà ad aprire il cuore a una causa così grande come la pace in Palestina, si avrà compiuto un gesto davvero significativo, dimostrando che la solidarietà può fare la differenza.

“Stiamo parlando di una cosa enorme, Palestina e Israele. Vorrei si parlasse di questo. Ecco, sono molto contento ovviamente che siamo in tanti e che ci sia una collaborazione tra Italia Viva, Azione, Più Europa e Sinistra per Israele. Tutti assieme pensiamo che il governo italiano possa fare un po’ di più, di meno è impossibile. Contemporaneamente se uscendo di qui avremo allargato le dimensioni del cuore avremo fatto un’opera a servizio di tutti”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, arrivando al Teatro Parenti di Milano dove è in corso la manifestazione “Due Popoli due Stati un destino”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Renzi: “Calenda? Contento di collaborare con Azione. Governo faccia di più, di meno è impossibile”

