Matteo Renzi, leader di Italia Viva, può sorridere: è stato assolto dalla Corte dei Conti in appello dalle accuse di aver favorito assunzioni discutibili nel suo staff da sindaco di Firenze. La sentenza conferma la sua innocenza rispetto alle accuse di danno all’Erario per aver assunto due collaboratori con titoli di studio inferiori a quelli richiesti. Una vittoria significativa che riafferma la sua integrità politica e professionale.

L’attuale leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è stato assolto in appello dalla Corte dei Conti dall’accusa di aver creato un danno all’Erario assumendo nel suo staff di sindaco di Firenze due non laureati per incarichi dirigenziali, ossia il portavoce Marco Agnoletti, con diploma di scuola media superiore, e Bruno Cavini, diploma di scuola media inferiore. L’ex premier e segretario del Pd, come riporta oggi Il Tirreno, ha vinto il ricorso contro la sentenza di primo grado della stessa magistratura contabile che lo aveva condannato a pagare al Comune di Firenze 69.738 euro. Insieme a Renzi hanno vinto il ricorso altri due condannati per la stessa questione, l’ex dirigente comunale Claudio Martini (34. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Renzi assolto dalla Corte di conti in appello per 2 assunzioni quando era sindaco di Firenze”

