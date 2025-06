Renzetti Pescara Fortis | La presidente Montopolino confonde la polizia locale con gli steward

In un dibattito acceso sulla sicurezza cittadina, Mauro Renzetti, presidente di Pescara Fortis, smaschera l’equivoco della collega Montopolino, sottolineando con fermezza: "Polizia locale e steward non sono la stessa cosa". Un chiarimento che mette in luce le differenze fondamentali tra le figure, spesso confuse. La discussione si infiamma, rivelando quanto ancora ci sia da chiarire e migliorare nel rapporto tra istituzioni e cittadini.

“Polizia locale e steward non sono la stessa cosa”. Con questa chiosa il presidente del comitato Pescara Fortis Mauro Renzetti replica alla capogruppo della Lega e presidente della commissione Sicurezza e viabilità Maria Luigia Montopolino che a sua volta aveva risposto al Pd in merito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Renzetti (Pescara Fortis): "La presidente Montopolino confonde la polizia locale con gli steward"

In questa notizia si parla di: Presidente Renzetti Pescara Fortis

Il Comitato Pescara Fortis replica alla presidente Montopolino: polizia locale e steward non sono la stessa cosa - Pescara. Il Comitato Pescara Fortis, tramite il suo Presidente Mauro Renzetti, interviene con fermezza in risposta alle recenti dichiarazioni della Presidente della ... Scrive abruzzolive.it

Pescara, comitato pescara fortis critica la presidente della commissione sicurezza sulla polizia locale notturna - A Pescara il comitato Pescara Fortis, guidato da Mauro Renzetti, chiede all’amministrazione comunale di Carlo Masci un potenziamento della polizia municipale con turni notturni per contrastare la micr ... Segnala gaeta.it

La preoccupazione di Pescara Fortis sulla sicurezza urbana: "Gestione disattenta da parte dell'amministrazione" - Questo l'intervento di Mauro Renzetti, presidente del comitato Pescara Fortis. «Quanto accaduto sabato sera in piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr), con la presenza di ben quattro pattuglie e ... Da ilpescara.it