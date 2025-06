Remo Freuler | lo stakanovista della Svizzera in tournée negli Stati Uniti

Remo Freuler, vero stakanovista della Svizzera, è in tournée negli Stati Uniti, dove si prepara con grinta al Mondiale del 2026. Mentre altri godono delle vacanze, lui non si ferma mai, dimostrando un impegno senza pari. Con Ndoye e Aebischer, rappresenta la spina dorsale di una nazionale determinata a conquistare il suo posto nel grande palcoscenico internazionale. Per il Forrest Gump rossoblù, il futuro potrebbe riservare sorprendenti sorprese...

Fermarsi mai: è il destino di Remo Freuler. Vacanze per tutti (o quasi) ma non per lui. Nella Svizzera che in questi giorni è in tournée negli Stati Uniti per fare la bocca a un Mondiale a stelle e strisce, quello in programma nel 2026, che la nazionale del cittì Yakin dovrà conquistarsi sul campo, insieme a Ndoye e Aebischer c’è ovviamente lui, lo stakanovista Remo. Per il Forrest Gump rossoblù il cittì elvetico adesso potrebbe perfino ritagliare un nuovo ruolo, avanzando di qualche metro il suo raggio d’azione per fare spazio a centrocampo al talento emergente del calcio svizzero, quell’ Ardon Jashari che in stagione ha fatto faville con la maglia del Club Brugge. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Remo Freuler: lo stakanovista della Svizzera in tournée negli Stati Uniti

In questa notizia si parla di: Remo Freuler Stakanovista Svizzera

Remo Freuler: lo stakanovista della Svizzera in tournée negli Stati Uniti - Freuler, sempre titolare, potrebbe avere un nuovo ruolo avanzato per far spazio a Jashari nei test contro Messico e USA. Secondo sport.quotidiano.net

Le 55 fatiche dell‘imprescindibile Freuler. Un anno da stacanovista, Bologna in ansia - In due parole: Remo Freuler. Che il trentaduenne ... più i 16 gettoni con la Svizzera. E domani notte per lo stakanovista Remo sarà già tempo di tornare in campo, nella sfida che la Svizzera ... Da msn.com

Freuler a quota 58. Il nazionale svizzero recordman di presenze - Remo Freuler oggi dice 58. Se il nazionale svizzero scenderà in campo, ed è difficile immaginare che non accada, sarà... Remo Freuler oggi dice 58. Se il nazionale svizzero scenderà in campo ... Riporta ilrestodelcarlino.it