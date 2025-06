rellini il ritorno il regista pratese gira un film qui

scena cinematografica italiana, conosciuto per il suo talento e la sua visione innovativa. Ora, con questa nuova produzione a Prato, il regista si reinventa, portando sul grande schermo storie locali intrise di passione e autenticità. È un ritorno tanto atteso quanto emozionante, che promette di catturare l’immaginazione del pubblico e di rafforzare il legame tra cinema e comunità pratese. Un esempio di come il passato e il presente possano unirsi per creare arte di valore.

Da qualche giorno lo studio fotografico di Carlo Gianni si è trasformato per la prima volta in un set cinematografico, con grande entusiasmo da parte di tutto cast tutto pratese. Per lo stesso Carlo Gianni si tratta di un debutto nel mondo del cinema in qualità di produttore. Dietro la macchina da presa, anzi la telecamera, Mario Rellini che torna nella sua città dopo molti anni di assenza. Rellini è stato per anni un punto di riferimento della scena culturale teatrale pratese, nonché regista di successo. E Rellini parla come un fiume in piena di questo nuovo progetto dal titolo assai stravagante che non può che suscitare curiosità: "Attenzione: le immagini che seguono potrebbero urtare la vostra sensibilità".