Regno Unito pasti scolastici gratis per i bimbi poveri ma resta il tetto dei due figli | la misura a metà dei Labour

Il governo britannico, sotto la bandiera dei Labour, sorprende con un'iniziativa di forte impatto sociale: a partire dal 2026, i pasti scolastici gratuiti saranno estesi alle famiglie che ricevono l'Universal Credit, offrendo sostegno a 500.000 bambini e alleggerendo il carico economico di molte famiglie in difficoltà. Tuttavia, rimane ancora il tetto dei due figli, che solleva interrogativi sulla vera portata del cambiamento.

Il governo laburista britannico fa una cosa di sinistra: ha appena annunciato che, a partire da settembre 2026, i pasti scolastici gratuiti (Free School Meals) saranno estesi a tutti i bambini delle famiglie inglesi che ricevono lo Universal Credit, una forma di sostegno pubblico. Secondo l’annuncio i beneficiari saranno 500.000, 100.000 in condizioni di povertà, e la misura dovrebbe far risparmiare 500 sterline all’anno per famiglia per ogni figlio. La misura, che fa parte della Strategia contro la Povertà Infantile di Labour, è stata accolta positivamente ma ha anche suscitato critiche sulla portata, i finanziamenti e l’approccio generale alla povertà infantile nella sesta economia mondiale (dati del Fondo monetario internazionale). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it