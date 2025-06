Regno Unito | Londra ospita Finali regionali di 24mo Chinese Bridge

Londra si prepara a vivere un momento di grande prestigio, ospitando le finali regionali della 24ª edizione del Chinese Bridge, il celebre concorso di competenze in lingua cinese per studenti stranieri. Tra entusiasmo e talento, i partecipanti si sfidano per dimostrare la loro padronanza e passione, portando avanti un ponte culturale tra Oriente e Occidente. Ieri, un concorrente ha incantato la giuria con un discorso che ha catturato l’attenzione di tutti, segnando un’altra tappa di questa straordinaria manifestazione.

Un concorrente pronuncia un discorso durante le Finali regionali britanniche della 24ma edizione del Concorso di competenze di lingua cinese "Chinese Bridge" per studenti universitari stranieri a Londra, nel Regno Unito, ieri 5 giugno 2025.

