Regno Unito allo zoo nasce cucciolo cammello Battriano | i suoi primi passi

Una dolce novità ha fatto il suo ingresso allo zoo Whipsnade nel Regno Unito: un tenero cucciolo di cammello battriano, nato con successo e già pronto a esplorare il mondo. Questo piccolo avventuriero, figlio di Orla e Oakley, si unisce alla famiglia e al branco, portando con sé speranza e gioia. La sua crescita promette emozioni e scoperte, un vero spettacolo della natura che non vediamo l'ora di condividere.

Un cucciolo di cammello Battriano è nato allo zoo Whipsnade nel Regno Unito. Il video pubblicato venerdì dallo zoo mostra il piccolo, che non ha ancora un nome. I custodi dicono che è forte e in buona salute. Il cucciolo di cammello a due gobbe è nato il 18 maggio, da Orla, alla sua prima gravidanza, e dal padre Oakley, dopo una gestazione di 13 mesi. Il piccolo si unisce alla sorellastra Sally, nata lo scorso aprile, e vivrà con il branco di cinque adulti dello zoo. I cammelli battriani domestici dello zoo di Whipsnade sono una specie ambasciatrice dei loro "cugini" in grave pericolo di estinzione, i cammelli selvatici (Camelus ferus), che vivono in Mongolia e Cina.