regalati i televisori a pediatria l omaggio da una famiglia urbinate

I bambini ricoverati in pediatria a Urbino potranno distrarsi con i cartoni animati trasmessi dalle televisioni donate dalla signora Katia. Il nobile gesto è in memoria della sorella di Katia, affetta per diversi anni da una rara malattia genetica, la Mucopolissacaridosi e curata con dedizione nel reparto urbinate. "A nome di tutto il personale – Emanuela Lanfranchi, Direttore della Pediatria di Urbino– e dei piccoli pazienti del reparto di Pediatria del presidio Ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Urbino, desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine alla signora Katia e alla sua famiglia per la generosa donazione di televisori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it