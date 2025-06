Referendum un voto per la democrazia | in ballo ci sono i nostri diritti

democrazia italiana. In un momento cruciale, il nostro voto rappresenta la voce più potente per difendere i diritti negati e rafforzare le nostre libertà. È un’occasione unica per ribadire l’importanza della partecipazione popolare e costruire un futuro più giusto e democratico. Non lasciamo che siano altri a decidere al nostro posto: il nostro si chiama responsabilità e speranza.

Dal lavoro alla cittadinanza, in ballo ai referendum di domani e lunedì ci sono i diritti dei cittadini. Quei diritti negati così tante volte dalle destre al governo. E per questo così impegnate a boicottare la consultazione popolare con la linea dell’astensione politica. Il centrosinistra, invece, pur se impegnato con sfumature diverse sui cinque quesiti, tifa compattamente per un’ampia partecipazione che possa essere un segnale alla maggioranza. La premier Giorgia Meloni ha annunciato che andrà fisicamente alle urne il giorno dei Referendum ma non ritirerà le schede. La sua presa di posizione, a margine delle celebrazioni della Festa della Repubblica, ha fatto andare su tutte le furie le opposizioni che l’hanno definita una scelta “vergognosa” e “blasfema”, una sorta di contraddizione in termini che sa di “presa in giro agli italiani”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Referendum, un voto per la democrazia: in ballo ci sono i nostri diritti

In questa notizia si parla di: Diritti Referendum Ballo Sono

Referendum 8-9 giugno: Landini (Cgil) ottimista sul miglioramento dei diritti dei lavoratori - Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, esprime ottimismo riguardo ai referendum dell'8 e 9 giugno, sostenendo che esiste la possibilità di migliorare i diritti dei lavoratori.

Referendum, un voto per la democrazia: in ballo ci sono i nostri diritti - Ieri si è chiusa la campagna per i referendum con gli ultimi appelli per recarsi alle urne dalla sinistra e dalla Cgil. Da lanotiziagiornale.it

Referendum, la carica degli studenti della Federico II: “Votiamo cinque sì per cambiare il Paese” - Zona universitaria di via Mezzocannone e dintorni. Parlano gli studenti, e parlano dei referendum. Le loro voci offrono un osservatorio, certo parziale, del prossimo appuntamento con le urne. Fosse pe ... napoli.repubblica.it scrive

Non disertiamo il referendum - Il referendum dell’8 e 9 giugno si avvicina ... Allora ricordiamoci dell’8 e 9 di giugno, di andare a votare: sono in ballo diritti importanti come il lavoro, le sue condizioni, la ... Da msn.com

#Referendum 8 e 9 giugno 2025: come si vota e tutte le informazioni da sapere