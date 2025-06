Referendum sulla cittadinanza nel Veronese oltre 31mila potenziali beneficiari

Un passo importante verso l’inclusione e i diritti, il referendum sulla cittadinanza coinvolge circa 1,5 milioni di italiani, tra cui oltre 31.000 residenti nel veronese. Questa iniziativa potrebbe trasformare le vite di numerosi potenziali beneficiari, aprendo nuove prospettive di integrazione e partecipazione civile. Scopriamo insieme come questa consultazione possa rappresentare un catalizzatore di cambiamento per tutta la comunità, rafforzando i valori di uguaglianza e solidarietà.

Sono quasi un milione e mezzo i cittadini che potrebbero beneficiare del referendum sulla cittadinanza. E di questi, oltre 31mila vivono in provincia di Verona. Svimez, l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, ha stimato così la platea di coloro che potrebbero diventare. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Referendum sulla cittadinanza, nel Veronese oltre 31mila potenziali beneficiari

