Referendum Salvini | Non penso che raggiungano il quorum

Il referendum promosso da Salvini si presenta come una sfida cruciale, ma le sue prospettive di successo sembrano incerte. Secondo il leader della Lega, la soglia del 50% più uno potrebbe non essere raggiunta, rivelando le possibili intenzioni politiche dietro alla consultazione. La domanda rimane: questa votazione rappresenta davvero un interesse autentico o è solo uno strumento per scopi strategici? La risposta dipenderà dall'affluenza degli elettori e dalla loro partecipazione.

Roma, 6 giu. (askanews) - "Il referendum vince se prende il 50% più uno, sotto perde: se vogliono usarlo per motivi politici gettano la maschera, non gli interessa lavoro e cittadinanza. Non penso che raggiungano il quorum". Lo ha detto Matteo Salvini, a margine della visita al Villaggio dell'Arma dei Carabinieri a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Referendum, Salvini: "Non penso che raggiungano il quorum"

