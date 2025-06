Referendum per cambiare il paese Del Vecchio | Si vota per i diritti

In queste settimane ho visto l’entusiasmo e la consapevolezza crescere tra i cittadini, consapevoli dell’importanza di partecipare a questo momento cruciale. I referendum rappresentano un’opportunità unica per influenzare il futuro del nostro paese, specialmente nel mondo del lavoro. Vota domenica e lunedì: è un gesto di democrazia che può portare cambiamenti significativi e duraturi. La tua voce conta, fai sentire il tuo sì!

La Cgil ha fortemente voluto i referendum a cui gli elettori sono chiamati al voto domenica e lunedì. Soprattutto per quelli che riguardano il mondo del lavoro. Il segretario generale della Cgil Massa Carrara, Nicola Del Vecchio, lancia un appello al voto, spiegando l’importanza di questo appuntamento elettorale. "I referendum – dice – danno la possibilità a ciascuno di noi, con il voto, di cambiare in meglio il Paese. In queste settimane ho incontrato centinaia di persone, sentendo crescere sempre di più la voglia di esserci, di partecipare e, proprio per questo, sono convinto che il quorum sia un obiettivo raggiungibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Referendum per cambiare il paese". Del Vecchio: "Si vota per i diritti"

Giorgia Meloni scappa dallo scontro con Mattarella: vuole cambiare la legge elettorale prima del referendum che la vedrebbe sconfitta. Il Colle osserva - Giorgia Meloni accelera sull'adeguamento della legge elettorale, mirando a garantire un secondo mandato a Palazzo Chigi e evitando l'incubo di un referendum.

Oggi è la festa della Repubblica, nata da un #referendum La celebriamo anche al Next Generation Fest della Regione Toscana a Firenze, ricordando che l’8-9 giugno c’è un altro referendum che può cambiare la storia del nostro Paese #5Sì Partecipa alla discussione

CRESCE LA VOGLIA DI ANDARE A VOTARE AL REFERENDUM DELL'8-9 GIUGNO Servono 25 milioni di voti per cambiare finalmente questo Paese https://cgil.it/referendum/dal-governo-meloni-paraculaggine-politica-al-referendum-dell8-e-9-giugno-se Partecipa alla discussione

Cosa cambia (davvero) se passa il "sì" al referendum sulla cittadinanza - Nessun automatismo: oltre alla residenza, per ottenere la cittadinanza per naturalizzazione servono già altri requisiti tra cui reddito minimo, documentazioni e conoscenza della lingua. Cosa c'è da sa ... Come scrive today.it

Come aggiornare il vecchio referendum - Potrebbe allora aver senso un doppio intervento: da una parte abbassare il quorum, ma dall’altra alzare il numero di firme richieste, per evitare che anche proposte con scarsa presa nella cittadinanza ... Scrive torino.repubblica.it

Referendum sulla cittadinanza: +Europa dice Sì, Noi Moderati sostiene il No, le ragioni a confronto - Il quesito propone di dimezzare da dieci a cinque anni la residenza necessaria per richiedere la cittadinanza italiana. A Euronews le ragioni del "Sì" e del "No" View on euronews ... Secondo msn.com

Referendum, Boschi: Chi vota Sì vuole cambiare il Paese