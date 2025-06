Referendum oggi ultimi appelli | Landini chiude a Roma

Oggi si chiudono gli ultimi appelli alla partecipazione nelle piazze italiane, con Landini che conclude la campagna a Roma. I referendum sulla cittadinanza e sul lavoro sono un’occasione cruciale per il futuro del paese: domenica 8 e lunedì 9 giugno, gli italiani sono chiamati alle urne per decidere il loro domani. È il momento di fare sentire la propria voce.

(Adnkronos) – Si chiude oggi, venerdì 6 giugno, con eventi in tutta Italia la campagna per i referendum sul lavoro e per la cittadinanza promossi dalla Cgil e sui quali gli italiani sono chiamati al voto domenica 8 e lunedì 9 giugno.  A Roma (in piazza Testaccio a partire dalle 17.30) l’intervento conclusivo del segretario . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Referendum, oggi ultimi appelli: Landini chiude a Roma

In questa notizia si parla di: Referendum Chiude Roma Appelli

Referendum, la campagna si chiude con gli Artenovecento - La campagna referendaria si conclude in grande stile con le serate di musica e dibattito degli Artenovecento! L'8 e 9 giugno, il voto sui referendum su lavoro e cittadinanza rappresenta un'opportunità unica di partecipazione democratica.

Referendum, oggi ultimi appelli: Landini chiude a Roma - (Adnkronos) - Si chiude oggi, venerdì 6 giugno, con eventi in tutta Italia la campagna per i referendum sul lavoro e per la cittadinanza promossi dalla Cgil e sui quali gli italiani sono chiamati al v ... Come scrive msn.com

Come votare a Roma per i Referendum 2025 se si ha difficoltà a raggiungere i seggi: tutti i servizi gratuiti - Dal servizio di accompagnamento per gli anziani promosso dai volontari di Auser alle navette per gli elettori con disabilità disposte da Roma Capitale ... Scrive fanpage.it

Referendum al rush finale tra appelli al voto o all’astensione, ecco come i partiti si dividono - Diverse le manifestazioni organizzate nell’ultima settimana utile, Schlein: convincere tutti e tutte ad esercitare il loro diritto. Centrodestra allineato per disertare le urne (con un’eccezione) ... ilsole24ore.com scrive