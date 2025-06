Referendum non fatevi fregare dal trucchetto matematico

Non lasciatevi ingannare dai trucchetti matematici: il vostro voto al referendum è una scelta fondamentale e legittima. Non credete alle false illusioni che suggeriscono che l’astensione possa favorire il "Sì". Ricordate, ogni scheda non votata rappresenta una vostra voce, un vostro diritto. La partecipazione consapevole è il primo passo per difendere i vostri interessi e il futuro del Paese.

Ma davvero non votare al referendum può favorire la vittoria del "Sì"? No, non funziona così. E l'astenzione (o non ritirare la scheda) è legittima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Referendum, non fatevi fregare dal trucchetto matematico

In questa notizia si parla di: Referendum Fatevi Fregare Trucchetto

Referendum, M5s: “Renzi ha paura come una scrofa ferita”. Premier: “Non fatevi fregare” - Da Livorno, dove si trovava per un'iniziativa per il Sì al referendum, è arrivata la ... non si cambia per sempre. Non fatevi fregare, leggete il quesito". Gli esponenti del M5s, secondo Renzi ... fanpage.it scrive

Il trucchetto del referendum leghista passato “senza” firme - “Ame piacciono le sfide, l’obiettivo non sono 500 mila firme ma ne raccoglieremo un milione. Che per sei quesiti fa sei milioni”. Matteo Salvini a inizio giugno non poneva limiti alla ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Referendum, Rocco Siffredi su twitter: "Ragazzi non fatevi fregare, l'inc... è dietro l'angolo: votate No" - Rocco Siffredi rompe gli indugi e si schiera sul referendum costituzionale del 4 ... Domani si vota, o dopodomani... non me ne frega quando si vota". Quindi arriva la sua dichiarazione di voto ... Si legge su huffingtonpost.it

Conte: Come fate a non votare? Non fatevi fregare da questa maggioranza che sta coi poteri forti