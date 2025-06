Referendum Meloni | Non condivido i contenuti non votare è un mio diritto; andrò ai seggi perché il mio ruolo me lo impone - VIDEO

Giorgia Meloni si schiera fermamente contro il progetto di referendum che mira a dimezzare i tempi per ottenere la cittadinanza italiana. Durante l’evento a Palazzo Brancaccio, la premier ha ribadito la sua posizione, sottolineando l’importanza di rispettare le proprie convinzioni e il ruolo di cittadino attivo. La discussione sul referendum si anima, ma, al di là dei contenuti, ognuno ha il diritto di esprimere la propria scelta: non votare è un diritto, ma partecipare è un dovere civico.

Netta la posizione della premier sul progetto referendario che punta a dimezzare i tempi per l’ottenimento della cittadinanza italiana: “Sono contrarissima" La presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la seconda edizione de “Il giorno de La Verità”, tenutasi a Palazzo Brancaccio, ha ri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Referendum, Meloni: “Non condivido i contenuti, non votare è un mio diritto; andrò ai seggi perché il mio ruolo me lo impone” - VIDEO

