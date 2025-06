Referendum Meloni gonfia i costi e delegittima il voto

Il referendum sull’immigrazione e il lavoro, in programma l’8 e 9 giugno, sta scatenando un acceso dibattito politico. Giorgia Meloni sostiene che la consultazione sarebbe inutile e costosa, accusando i partiti che la promuovono di aver potuto cambiare le leggi da soli. Tuttavia, questa posizione solleva numerose domande sulla reale volontà di ascoltare la voce dei cittadini. La scelta di boicottare il voto rappresenta un punto di svolta nel rapporto tra istituzioni e popolazione.

Tra le ragioni a supporto della sua scelta di boicottare la consultazione popolare su lavoro e cittadinanza dell’8 e 9 giugno, Giorgia Meloni ha dichiarato che i partiti che promuovono i referendum avrebbero potuto cambiare le leggi oggetto dei quesiti quando erano al governo. In questo modo, secondo la premier, si evitava “di chiedere di spendere altri 400 milioni per interrogare gli italiani su qualcosa che il Parlamento poteva fare tranquillamente”. Ebbene Pagella Politica in uno dei suoi fact-checking smonta questi calcoli sostenendo che “la spesa dei referendum citata da Meloni è esagerata”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Referendum, Meloni gonfia i costi e delegittima il voto

